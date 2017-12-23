РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. Все желающие могут принять участие в конкурсе «Мой двор - моя гордость! Ледниковый период» на лучшее новогоднее оформление двора, подъезда и по лепке снеговика, сообщается в группе общественной палаты Подольска в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс объявила Общественная палата Московской области. Он будет проходить в два этапа, муниципальный и региональный. Жители города могут присылать заявки на e-mail: konkurspodolsk@yandex.ru до 31 января 2018 года.

«Жители Подольска могут принять участие в конкурсе «Мой двор - моя гордость! Ледниковый период» в трех номинациях: «Здравствуй, сказка!» - за лучшее новогоднее оформление двора; «Новый год шагает по подъездам» - за лучшее новогоднее оформление подъездов; «Я его слепила из того, что было» - за лучшего снеговика или снежную фигуру (обязательно нужно приложить фотографии поэтапной лепки)», - говорится в сообщении.

От участников принимают не более пяти фотографий в каждой номинации. На каждой фотографии нужно указать ФИО участника и адрес. В сопроводительном письме к фотографиям необходимо указать свои контакты. Победителей муниципального этапа определят члены комиссии по ЖКХ общественной палаты Подольска и направят на региональный этап конкурса.

В конце февраля 2018 года определят победителей регионального этапа конкурса и пригласят их для торжественного вручения почетных грамот на пленарное заседание Общественной палаты Московской области.