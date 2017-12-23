РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. В микрорайоне Климовск в части Гривно подмосковного Подольска в субботу начали устанавливать новые световые фонтаны, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник территориального управления Климовск администрации горокурга.

«За ДК «Машиностроитель» начали устанавливать световые фонтаны, всего их будет шесть. Фонтаны будут возле новогодней елки. Завтра (24 декабря - ред.) их подключат к электричеству», - сказал сотрудник.

Ранее на улице Ихтиманской на Гривно установили световые композиции «Башни мира», светящимися гирляндами украсили территорию парка «Дубрава».