РИАМО - 23 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье стремится быть лидером среди регионов России в экономике, а также социальной сфере.

В Москве в павильоне 75 на ВДНХ проходит XVII Съезд партии «Единая Россия», главной темой которого являются выборы президента РФ 18 марта 2018 года.

«Наши амбиции - это лидерство. Быть лучшими в нашей стране в разных направлениях: в экономике и в социальной сфере. И региональная, и муниципальная власти пытаются делать все, чтобы достичь этого лидерства», - сказал Воробьев.

Он добавил, что достижение лидерских позиций является непростой задачей, но Подмосковье способно с ней справиться.