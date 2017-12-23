РИАМО - 23 дек. Президент России Владимир Путин призвал не относиться к стране, как к любимой бабушке, ее необходимо воспринимать как молодое государство, устремленное вперед.

В Москве в павильоне 75 на ВДНХ проходит XVII съезд партии «Единая Россия», главной темой которого являются выборы президента РФ 18 марта 2018 года.

«Россия – это страна с тысячелетней историей. Но мы не должны к ней относиться как к любимой бабушке: вовремя давать ей лекарства, чтобы у нее ничего не болело, и на этом ограничиться. Совсем нет! Мы должны сделать Россию молодой, устремленной вперед, и с каждым новым поколением она такой и становится», - сказал Путин.

Он добавил, что в стране следует внести существенные изменения в развитие здравоохранения, образования и инфраструктуры.