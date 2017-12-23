РИАМО - 23 дек. В утвержденном бюджете Московской области учли повышение заработной платы работникам госучреждений и пенсий, сообщил журналистам в субботу председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

В Москве в павильоне 75 на ВДНХ проходит XVII съезд партии «Единая Россия», главной темой которого являются выборы президента РФ 18 марта 2018 года.

«Мы бюджет Московской области уже утвердили, и там как раз все необходимые повышения и по средней заработной плате бюджетников, и необходимые повышения для тех, у кого пенсия ниже прожиточного минимума. Мы все показатели уже сегодня предусмотрели и будем за ними следить в рамках тенденции развития нашей экономики в регионе и в стране в течение следующего года», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что все предложения президента России находятся в приоритете у властей Московской области.