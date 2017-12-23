РИАМО - 23 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уделяют особое внимание развитию индустриальных парков и экономических зон для создания выгодных условий для привлечения инвесторов.

В Москве в павильоне 75 на ВДНХ проходит XVII съезд партии «Единая Россия», главной темой которого являются выборы президента РФ 18 марта 2018 года.

«Это все требует особого внимания: индустриальные парки, экономические зоны. Мы образуем, оснащаем их инфраструктурой для того, чтобы инвестору было выгодно вкладывать туда деньги», - сказал Воробьев.

Он добавил, что оснащением региона инфраструктурой является непрекращающимся процессом.