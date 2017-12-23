РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей с наступающим Новым годом на социальной елке главы подмосковных Люберец Владимира Ружицкого, которая прошла на открытой площадке в поселении Томилино, детям показали новогоднюю сказку «Таинственный ларец», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Сегодня я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам успехов, счастья и крепкого здоровья», - сказал Дед Мороз.

Детям показали сказку «Таинственный ларец», которую поставили сотрудники Центра культуры и отдыха поселения Томилино. В сказке злые мыши хотели похитить ключ от волшебного ларца, в котором хранился Новый год. Но кошки и гномы помогли Деду Морозу, Снегурочке и снеговику вернуть заветный ключ и поймать вредных мышей.

«Детям сказка понравилась. Было приятно видеть их счастливые лица», - отметил один из актеров спектакля.