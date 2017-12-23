РИАМО - 23 дек. Сотрудники полиции задержали в подмосковном Долгопрудном мужчину, в машине которого нашли и изъяли около 1 килограмма героина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в городском округе Долгопрудный на Лихачевском проезде остановлен автомобиль, за рулем которого находился 22-летний уроженец ближнего зарубежья, подозреваемый в незаконном хранении и сбыте наркотических средств.

«В ходе личного досмотра подозреваемого и его автомашины полицейскими обнаружены и изъяты свертки с веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином, общей массой почти 940 граммов», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.