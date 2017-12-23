РИАМО - 23 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал развитие экономики, качества образования и здравоохранения основными задачами для властей региона.

В Москве в павильоне 75 на ВДНХ проходит XVII съезд партии «Единая Россия», главной темой которого являются выборы президента РФ 18 марта 2018 года.

«Наша задача - держать темп, обеспечивать перемены, и речь уже о качестве образования, о качестве здравоохранения, о современной экономике, о том, что нужно рушить препоны, которые мешают нашему бизнесу. Всем этим, вы знаете, мы занимаемся в Подмосковье», - сказал Воробьев.

Он добавил, что обеспечение перемен в Подмосковье объединяет огромное количество людей и общественных организаций, поэтому в регионе многое получается реализовать.