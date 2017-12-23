РИАМО - 23 дек. Горячую воду не станут отключать в гостиницах и спортивных объектах Москвы в рамках профилактических работ во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщил управляющий директор ПАО «МОЭК» Денис Башук.

По его словам, главной целью компании на следующий год является безаварийное прохождение отопительного сезона и реализация ремонтной и инвестиционной программ.

«Летом в Москве будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, это внесет серьезные коррективы в наши планы. Мы разработали график профилактических работ на сетях с учетом того, чтобы под ограничения не попали спортивные объекты и гостиницы» - сказал Башук в интервью корпоративной газете «Энергия столицы».

Он добавил, что и все остальные городские проекты – «Моя улица», реновация, строительство транспортно-пересадочных узлов и другие – требуют полного включения.

По мнению управляющего директора, в более широком смысле задача организации на год – дальнейший рост компании, в которой интересно работать, в которой у каждого есть чувство сопричастности к большому делу, нужному для нашего города.

«Уровень и динамика изменений окружающего мира сейчас очень высоки, и мы должны этому соответствовать. Для успешного развития нам требуется включение каждого сотрудника», - сказал Башук.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году Россию могут посетить более 1 миллиона граждан других стран.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал должны пройти в Москве в «Лужниках».