РИАМО - 23 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье реализовали большую программу по модернизации сферы здравоохранения, в рамках которой были отремонтировали больницы и поликлиники.

В Москве в павильоне 75 на ВДНХ проходит XVII съезд партии «Единая Россия», главной темой которого являются выборы президента РФ 18 марта 2018 года.

«В рамках указа президента сделано все то, о чем говорилось на съезде. Вы знаете, большая программа реализована по модернизации здравоохранения. Мы ремонтируем, оснащаем наши поликлиники, больницы оборудованием, капитальный ремонт делаем», - сказал Воробьев.

Он добавил, что в Московской области построили пять перинатальных центров.