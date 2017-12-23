РИАМО - 23 дек. В преддверии новогодних праздников коммунальщики столицы перешли на усиленный режим работы, в Москве дежурят около 600 тысяч работников, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Предприятия комплекса городского хозяйства заработали в усиленном режиме в преддверии новогодних и рождественских праздников», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что в Москве организованы дежурства всех руководителей, подготовлены системы безопасности, будут созданы дополнительные резервы на случай непредвиденных ситуаций.

«Мы готовы к тому, чтобы провести праздники достойно, организовать достойный праздник для москвичей», - уточнил заммэра.

По его словам, на посту в предпраздничные дни будут находиться около 600 тысяч работников коммунальных служб.

С начала зимнего сезона с улиц и дворов Москвы вывезено уже 1,75 миллиона кубических метров снега. Только за прошедшую неделю утилизировали 408 тысяч кубометров снега. В уборке было задействовано 7,4 тысячи единиц техники.