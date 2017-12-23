РИАМО - 23 дек. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в России продолжат работать над повышением устойчивости экономики и будут реализовывать крупные проекты по импортозамещению.

В Москве в павильоне 75 на ВДНХ проходит XVII съезд партии «Единая Россия», главной темой которого являются выборы президента РФ 18 марта 2018 года.

«Мы должны продолжить работать над повышением устойчивости нашей экономики, в том числе поддерживая региональные бюджеты, реализуя крупные инфраструктурные проекты, а также обеспечивая эффективное импортозамещение в промышленности и сельском хозяйстве», - сказал Медведев.

Он добавил, что сельское хозяйство России показало высокие результаты по сбору урожая.