РИАМО - 23 дек. На юге Москвы неизвестный украл автомобиль Lexus LX570 стоимостью порядка 5,5 миллионов рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, на службы «02» поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: Москва, улица Шипиловская, дом №50, корпус 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Lexus LX570», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что материальный ущерб составил около 5,5 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.