РИАМО - 23 дек. Уровент безработицы в России составляет чуть более 5%, этот показатель вышел на докризисный уровень, сообщил в субботу премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В Москве в павильоне 75 на ВДНХ проходит XVII съезд партии «Единая Россия», главной темой которого являются выборы президента РФ 18 марта 2018 года.

«По уровню безработицы мы вышли на докризисный уровень - 5% с небольшим», - сказал Медведев.

Ранее он отметил, что в 2018 году в России будут проиндексированы пенсии и повышен минимальный размер оплаты труда.