РИАМО - 23 дек. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что в 2018 году в России продолжится индексация пенсий и помощь инвалидам, многодетным семьям и ветеранам.

В Москве в павильоне 75 на ВДНХ проходит XVII cъезд партии «Единая Россия», главной темой которого являются выборы gрезидента РФ 18 марта 2018 года.

«Мы продолжим индексацию пенсий и будем помогать инвалидам, многодетным семьям, ветеранам. Поддержка должна быть максимально адресной, то есть поддержкой тем, кому это действительно нужно», - сказал Медведев.

Он отметил, что для остальных категорий населения государство должно обеспечить возможность трудиться и зарабатывать.

Ранее премьер-министр сообщил, что с 1 января 2018 года в России будет увеличен минимальный размер оплаты труда. А в 2019 году минимальный размер оплаты труда должен сравняться с прожиточным минимумом.