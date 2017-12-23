РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 дек. В подмосковной Балашихе на полигоне твердых бытовых отходов «Кучино» завершили бурение скважин, говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Московской области.

«По состоянию на 09:00 23 декабря на полигоне ТБО «Кучино» пробурено 55 скважин. Из них 15 подключено к факельной установке термического обезвреживания, которое происходит при температуре 1200 градусов», - говорится в сообщении.

Экстренные работы по дегазации полигона начались на полигоне «Кучино» по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева после жалоб жителей на неприятный запах. На работы из бюджета Московской области выделено более 4 миллиардов рублей.

Работы по бурению скважин для откачки свалочного газа начались 10 ноября. Система утилизации свалочного будет включать 55 скважин глубиной 30 метров.

Полигон «Кучино» закрыли 23 июня после «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.