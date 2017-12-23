РИАМО - 23 дек. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в РФ будет повышен до 85% от величины прожиточного минимума.

В Москве в павильоне 75 на ВДНХ проходит XVII съезд партии «Единая Россия», главной темой которого являются выборы президента РФ 18 марта 2018 года.

«С 1 января 2018 года мы повышаем минимальный размер оплаты труда до 85% от величины прожиточного минимума», - сказал Медведев.

Он отметил, что минимальный размер оплаты труда влияет на величину зарплаты более 70 миллионов работающих россиян.

По его словам, минимальный размер оплаты труда должен сравняться с прожиточным минимумом в 2019 году.