РИАМО - 23 дек. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил об индексировании зарплат работников госучреждений на 4% с начала 2018 года.

В Москве в павильоне 75 на ВДНХ проходит XVII съезд партии «Единая Россия», главной темой которого являются выборы президента РФ 18 марта 2018 года.

«С 1 января нового 2018 года будет проведена индексация зарплат бюджетников, которые не охвачены «майским указом, на 4%», - сказал Медведев.

Он отметил, что в стране насчитывается почти 2 миллиона человек, зарплаты которых не повышались в течение нескольких лет.

Медведев добавил, что государство обязано следить за своевременной оплатой труда населения.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в стране необходимо добиваться роста реальных доходов граждан, а также увеличения пенсии.