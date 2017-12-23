РИАМО - 23 дек. Пассажирам Замоскворецкой линии Московского метрополитена начали раздавать горячий бесплатный чай возле станций «Сокол» и «Речной вокзал», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Для присоединения станции «Ховрино» к Замоскворецкой линии метро 23 и 24 декабря временно закрыты три станции: «Речной вокзал», «Водный стадион» и «Войковская». Поезда курсируют только до станции «Сокол». Для интеграции станции «Ховрино» в действующую сеть метрополитена специально были выбраны выходные, поскольку в эти дни пассажиропоток значительно ниже, чем в будни.

«Пассажиры могут выпить чай с 09:00 до 20:00 в течение субботы и воскресенья, 23 и 24 декабря. Горячий чай раздают в машинах, которые стоят возле станций «Сокол» и «Речной вокзал». Здесь же горожане могут пересесть на бесплатные автобусы», - сказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

О закрытии «Войковской», «Водного стадиона» и «Речного вокзала» объявляют на эскалаторах каждые 15 минут, а также на всех станциях Замоскворецкой линии, станциях внутри и на Кольцевой линии метро. Кроме того, на МЦК разместили более 150 плакатов, предупреждающих пассажиров о закрытии этого участка.

Также на «Соколе», «Речном вокзале», «Войковской» и «Водном стадионе» установили и более 50 указателей, подсказывающих людям, где можно сесть на бесплатные автобусы.

Станции возобновят работу в обычном режиме в понедельник, 25 декабря, в 05:30.

Между «Речным вокзалом» и «Соколом» организовали компенсационный маршрут (КМ) с остановками у «Войковской», «Водного стадиона», «Речного вокзала» и «Сокола». Около 150 автобусов особо большой вместимости ходят по выделенной полосе с интервалом меньше одной минуты

После открытия «Ховрина» метро в шаговой доступности появится у 80% жителей одноименного района. Новая станция улучшит транспортную доступность Западного Дегунина и Левобережного. По предварительным подсчетам, ее ежедневный пассажиропоток составит около 60 тысяч человек, а «Речной вокзал» разгрузится в среднем на 20% (в часы пик — на 25%).