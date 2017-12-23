РИАМО – 23 дек. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что программа политической партии «Единая Россия» выполняется успешно.

В Москве в павильоне 75 на ВДНХ проходит XVII съезд партии «Единая Россия», главной темой которого являются выборы президента РФ 18 марта 2018 года.

«За выполнением плана «Единая Россия» внимательно следят. На съезде, который был в январе, мы приняли решение ежегодно отслеживать исполнение программы. Именно с этой темы начался и наш съезд. Вчера утром мы работали на дискуссионных площадках, вечером я провел заседание программной комиссии, и могу уверенно сказать - программа выполняется успешно», - сказал Медведев.

Он отметил, что для обсуждения политической программы привлекались эксперты, представители министерств и ведомств.