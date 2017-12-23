РИАМО - 23 дек. Ранее судимая женщина погибла в Зеленограде, упав с высоты, сообщил РИАМО в субботу источник в правоохранительных органах.

«Двадцать второго декабря в 11 микрорайоне под окнами дома обнаружено тело женщины, которая выпала из окна», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что позже бывший муж погибшей и нынешний сожитель поспорили, после чего подрались. Сожитель нанес экс-супругу возлюбленной металлической трубой удары по голове, итог - перелом носа со смещением.

«Погибшая женщина и сожитель - ранее судимые», - заключил собеседник агентства.