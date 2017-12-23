РИАМО - 23 дек. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что выборы президента России должны быть прозрачными и легитимными, поэтому в партии «Единая Россия» будет создан пул наблюдателей.
В Москве в павильоне 75 на ВДНХ проходит XVII съезд партии «Единая Россия», главной темой которого являются выборы президента РФ 18 марта 2018 года.
«Выборы главы государства должны быть абсолютно прозрачны и легитимны, именно поэтому как председатель партии я поручаю создать пул наблюдателей «Единой России», - сказал Медведев.
Он отметил, что честные выборы являются важным фактором устойчивости политической системы.
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
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