РИАМО - 23 дек. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что выборы президента России должны быть прозрачными и легитимными, поэтому в партии «Единая Россия» будет создан пул наблюдателей.

В Москве в павильоне 75 на ВДНХ проходит XVII съезд партии «Единая Россия», главной темой которого являются выборы президента РФ 18 марта 2018 года.

«Выборы главы государства должны быть абсолютно прозрачны и легитимны, именно поэтому как председатель партии я поручаю создать пул наблюдателей «Единой России», - сказал Медведев.

Он отметил, что честные выборы являются важным фактором устойчивости политической системы.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.