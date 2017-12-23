РИАМО – 23 дек. Лидер московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин задержан полицией в ходе проведения акции в московском районе Кунцево, сообщается на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

«Я задержан полицией в Кунцево на улице Академика Павлова, где я организовал в рамках встречи с кандидатом в мэры Москвы сход граждан против рейдерства компании «ПИК». Мы обсудили резолюцию, успели даже ее принять, но в процессе обсуждения появилась полиция, сказала, что мероприятие не согласовано, и меня задержали», — сказал Митрохин в интервью радиостанции.

Политик отметил, что ранее городские власти отказали ему в проведении митинга в данном районе.

При этом Митрохин подчеркнул, что организованное мероприятие не было митингом, а проходило в форме народного схода. По его словам, на акции присутствовало около 150 человек, и на данный момент он единственный задержанный.