РИАМО - 23 дек.Электропоезд «Ласточка» насмерть сбил женщину в районе станции «Весенняя» в подмосковном Подольске, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы УТ МВД России по ЦФО Мария Дедова.

«Электропоездом «Ласточка» сообщением Белгород - Москва «Курская» в районе станции «Весенняя» смертельно травмирована женщина», - сказала Дедова.

Она добавила, что, по предварительной информации, женщина делала переход в неустановленном месте. На место происшествия выехали сотрудники транспортной полиции.

Ранее в аккаунте «Центральной пригородной пассажирской компании» в Twitter сообщалось, что на Курском направлении Московской железной дороги из-за травмирования человека задерживается в пути электричка Подольск - Нахабино. Электричка задерживается на 17 минут.