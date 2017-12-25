РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. Традиционное общегородское собрание пройдет в понедельник в ДК «Энергетик» в Дзержинском, сообщается в официальной группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые горожане! Приходите 25 декабря на общегородское собрание в ДК «Энергетик», который расположен на улице Ленина, дом №3. Начало в 16:00», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что на повестке дня общегородского собрания будут поздравление главы города Виталия Панаморенко с Новым годом и Рождеством; выступления горожан; вручение наград заслуженным жителям; концерт. На мероприятие приглашаются все желающие.