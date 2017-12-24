РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. Городской праздник «Зажжение главной новогодней елки в Подольске» пройдет в воскресенье в Сквере Поколений, говорится в сообщении комитета по культуре и туризму администрации городского округа Подольск.

«Жителей и гостей городского округа Подольск приглашают принять участие в ярком городском празднике «Зажжение главной новогодней елки в Подольске» в Сквере Поколений 24 декабря, начало в 17:00. В программе будут игры, конкурсы, выступления творческих коллективов города», – говорится в сообщении.

Все пришедшие на праздник гости смогут принять участие в костюмированном шоу. Сбор участников на шоу состоится в 17:00 у концертного зала администрации горокруга Подольск. Праздничное настроение задаст духовой оркестр Подольской филармонии.