РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 дек. В микрорайоне Львовский Подольска торжественно зажгут огни на новогодней елке в воскресенье, в мероприятии смогут принять участие все желающие, сообщается на сайте ДК «Металлург».

«Торжественное зажжение огней на главной елке микрорайона Львовский, установленной у дома культуры «Металлург» (улица Горького, дом 5), состоится 24 декабря 2017 года. Главными героями праздника будут Дед Мороз и Снегурочка, которые помогут зажечь новогоднюю красавицу, а принять участие смогут все желающие», – говорится в сообщении.

Начнется праздник в 19:00. В рамках программы участники будут водить хороводы под веселую музыку, а также смогут сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой.