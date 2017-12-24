РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. В деревне Федюково в подмосковном Подольске в воскресенье пройдет профессиональный турнир по кикбоксингу Village fights.

Целью вновь созданного турнира является популяризация кикбоксинга среди детей и молодежи для профилактики правонарушений, преступности, алкоголизма и наркомании, пропаганды активного и здорового образа жизни, повышения мастерства спортсменов, квалификации судей и тренерского состава. Турнир будет проходить в разделе фулл-контакт с лоукиком и К-1.

Планируется, что на ринг выйдет 12 пар. Приедут спортсмены из Московской области, Москвы, Калуги и, возможно, Рязани. Подольск будет представлять Татьяна Кузьмичева из клуба «Раунд».

Главными боями вечера станут сражения Альберта Арутюняна (клуб «Львиное Сердце», Москва) и Эльшана Ганиева (клуб «Барс», Кашира). Среди девушек – бой Галины Мареевой (клуб «Барс», Кашира) и Кузьмичевой. Ранее участники турнира на ринге не встречались.