РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 дек. В подмосковном Подольске в воскресенье организуют фейерверк во время праздника в честь зажжения главной новогодней елки города, будет играть духовой оркестр и состоится костюмированное шоу, говорится в сообщении пресс-службы городского округа Подольск.

Большую яркую программу предложит жителям Подольска комитет по культуре и туризму администрации округа в день зажжения главной новогодней елки в воскресенье. Праздник начнется в 13:00 с концерта солистов и духовых оркестров Подольской филармонии, праздничную программу представят в концертном зале администрации. Веселый городской праздник «Зажжение главной новогодней елки в Подольске» начнется в сквере Поколений в 17:00. В программе игры, конкурсы, выступления творческих коллективов города. Все пришедшие на праздник смогут принять участие в костюмированном шоу, сбор участников – в 17:00 у концертного зала администрации.

«Старт многочисленным новогодним мероприятиям в округе даст праздничный фейерверк, он начнется в 18:00. С 24 декабря по 5 января в Подольске пройдет более 100 детских новогодних представлений в учреждениях культуры и молодежной политики, а также социальной сферы. Ожидается, что в них примут участие более 30 тысяч детей и подростков», – говорится в сообщении.

В этот же день праздники торжественного зажжения новогодних елок пройдут в микрорайоне Климовск на Октябрьской площади и за домом культуры «Машиностроитель»; в микрорайоне Львовский — у ДК «Металлург», в микрорайоне Лаговский — на территории СДК «Молодежный», в микрорайоне Стрелковский — в СДК «Федюково». Начало праздничных программ в 17:00, зажжение новогодних елок — в 18:00.

Новогодние мероприятия начались в горокруге 1 декабря с областной акции «Зима в парках» и праздничных народных гуляний. К 15 декабря во всех учреждениях нарядили новогодние елки, украсили прилегающую территорию. Всего коммунальные службы установили 52 украшенных дерева. До воскресенья в городском округе завершатся работы по световому оформлению скверов, парков, площадей и улиц.