Третий пересадочный контур (ТПК) Московского метрополитена (второе возможное название - «Большое кольцо») должен стать еще одним кольцом столичной подземки и разгрузить радиальные линии. ТПК включает 31 станцию и 21 пересадку на метро и МЦК. Общая длина кольца составит 67 км. Первый участок ТПК от «Делового центра» до «Петровского парка» планируют запустить в начале 2018 года. По прогнозам, ТПК будут пользоваться до 380 миллионов пассажиров в год. Подробную схему и станции ТПК смотрите в инфографике Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).

Схема Московских центральных диаметров (МЦД)>>