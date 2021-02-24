Как преодолеть метеочувствительность

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Метеореакция – это реакция организма на резкие изменения погоды. При этом влияние оказывают именно перепады, происходящие за короткий промежуток времени, отмечает главный специалист по медицинской профилактике ЦФО РФ и Минздрава Московской области Екатерина Иванова.

«Ошибочно думать, что люди реагируют на изменение климата в целом. К примеру, теплая зима сама по себе никак не влияет на организм человека, если непривычная погода установилась постепенно. Воздействие происходит только при резких перепадах температуры, влажности, внезапном усилении ветра, грозе или буре», – поясняет Иванова.

Например, метеореакция возникает из-за того, что при внезапном похолодании резко повышается атмосферное давление и увеличивается количество кислорода в воздухе. При потеплении же все происходит наоборот: давление понижается, а содержание кислорода сокращается. Самое же тяжелое испытание для организма – жаркая погода при высокой относительной влажности. При такой погоде наблюдается дефицит кислорода, отмечается погодная гипоксия.

По словам эксперта, есть два типа реакции на резкие погодные изменения: патологическая и нормальная. Для здорового организма такие явления становятся тренировкой и повышают его сопротивляемость экстремальным внешним воздействиям. Прежде всего такой «тренинг» полезен для сердечно-сосудистой системы в целом и периферических сосудов в частности.

Однако у людей, имеющих проблемы со здоровьем, часто возникает негативная реакция на погоду: нарушения в работе сердечно-сосудистой системы в виде резких скачков артериального давления или симптомы мозгового типа: головная боль, головокружение, шум в ушах. Именно в этих случаях врачи говорят о метеозависимости пациента. Патологическая реакция не может быть продолжительной, она происходит либо одномоментно с резким климатическим изменением, либо незадолго до его наступления.

«При этом организм приспосабливается к новой погоде довольно быстро – в течение одного-двух дней. Если реакция наблюдается дольше, то дело тут не в метеопатии, и для выяснения причин ухудшения самочувствия нужно обратиться к врачу», - советует медик.

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