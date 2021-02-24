Как преодолеть метеочувствительность

Что такое метеочувствительность
Метеореакция – это реакция организма на резкие изменения погоды. При этом влияние оказывают именно перепады, происходящие за короткий промежуток времени, отмечает главный специалист по медицинской профилактике ЦФО РФ и Минздрава Московской области Екатерина Иванова.
«Ошибочно думать, что люди реагируют на изменение климата в целом. К примеру, теплая зима сама по себе никак не влияет на организм человека, если непривычная погода установилась постепенно. Воздействие происходит только при резких перепадах температуры, влажности, внезапном усилении ветра, грозе или буре», – поясняет Иванова.
Например, метеореакция возникает из-за того, что при внезапном похолодании резко повышается атмосферное давление и увеличивается количество кислорода в воздухе. При потеплении же все происходит наоборот: давление понижается, а содержание кислорода сокращается. Самое же тяжелое испытание для организма – жаркая погода при высокой относительной влажности. При такой погоде наблюдается дефицит кислорода, отмечается погодная гипоксия.
По словам эксперта, есть два типа реакции на резкие погодные изменения: патологическая и нормальная. Для здорового организма такие явления становятся тренировкой и повышают его сопротивляемость экстремальным внешним воздействиям. Прежде всего такой «тренинг» полезен для сердечно-сосудистой системы в целом и периферических сосудов в частности.
Однако у людей, имеющих проблемы со здоровьем, часто возникает негативная реакция на погоду: нарушения в работе сердечно-сосудистой системы в виде резких скачков артериального давления или симптомы мозгового типа: головная боль, головокружение, шум в ушах. Именно в этих случаях врачи говорят о метеозависимости пациента. Патологическая реакция не может быть продолжительной, она происходит либо одномоментно с резким климатическим изменением, либо незадолго до его наступления.
«При этом организм приспосабливается к новой погоде довольно быстро – в течение одного-двух дней. Если реакция наблюдается дольше, то дело тут не в метеопатии, и для выяснения причин ухудшения самочувствия нужно обратиться к врачу», - советует медик.
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Группы риска
По словам Ивановой, резкие погодные изменения воздействуют на центральную нервную систему, сердечно-сосудистую систему и вызывают гормональный выброс. При этом происходит изменение сосудистого тонуса, снижение уровня насыщения крови кислородом и повышение свертываемости крови.
Прежде всего, к группе риска относятся люди, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, психоэмоциональными расстройствами, бронхолегочными заболеваниями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. У людей из этих групп компенсация организмом внешних воздействий либо не происходит, либо происходит очень медленно, из-за чего и наблюдается патологическая реакция.
«Риск развития метеопатических реакций особенно велик у лиц пожилого возраста, у беременных, больных хроническими заболеваниями», – уточняет врач-терапевт высшей квалификационной категории медицинского центра «Атлас» Ольга Александрова.
Интересно, что к метеочувствительности склонны люди определенного психологического типа. «Более тонко чувствуют погоду люди, склонные к частым переменам настроения, апатии, скуке, излишне тревожные. Для них само объявление неблагоприятных дней является провокатором ухудшением общего самочувствия», - отмечает Александрова.
Больше всего реагируют на погоду меланхолики и холерики, замечает Иванова. Эти психотипы эмоционально неустойчивы, хуже переносят внешние воздействия на центральную нервную систему и гормональные всплески при резких климатических изменениях. При этом сангвиники, если они здоровы, вообще не реагируют на погоду и не страдают метеопатией.
Также к группе риска эксперт отнесла всех, кто ведет малоподвижный образ жизни, занят на «сидячей» работе и редко бывает на свежем воздухе. Жители мегаполисов традиционно живут в подобном режиме, поэтому, по словам Ивановой, горожане страдают метеочувствительностью в три раза чаще, чем сельское население.
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Профилактика метеочувствительности
Прогулки на свежем воздухе
Для улучшения тонуса сосудов и повышения их адаптационной способности к внешним воздействиям нет ничего лучше активного образа жизни. При этом, по словам Ивановой, речь не идет о каких-то сверхусилиях в спортзале.
Для поддержания организма в форме достаточно регулярно, то есть ежедневно, проводить время на свежем воздухе – минимум 30 минут в день. Отдавать предпочтение пешим прогулкам, выполняя норму в 10 тысяч шагов в сутки.
Закаливание
Очень эффективной тренировкой организма на устойчивость к погодным воздействиям является закаливание. Оно приучает сосуды адекватно реагировать на изменчивые окружающие факторы. Опять же речь не идет о каких-то экстремальных процедурах.
«Четыре основных принципа здесь – систематичность, постепенность, индивидуальность и контроль ощущений», - отмечает Иванова.
Начать можно с проветривания комнаты на ночь или сна с открытой форточкой, получасовых вечерних прогулок перед сном, хождения дома босиком. После адаптации организма можно по желанию переходить к другим процедурам: обтираниям, контрастному душу или смене ножных ванн разной температуры.
Очень важно, проводить такую профилактику для детей с самого раннего возраста. «Укрепить их иммунитет и повысить сопротивляемость организма можно только регулярной профилактикой: максимальным нахождением на свежем воздухе и закаливанием», - подчеркивает эксперт.
Зимой, когда организм ослаблен в том числе и из-за нехватки солнечного света, важно следить за соблюдением световых норм в помещении. Такая мера поможет избежать сезонных ухудшений сна, снижения работоспособности и мигреней.
Избегать резкой смены поясов
При этом нельзя перегружать организм экстремальными адаптациями к внешнему воздействию. Речь идет о резкой смене климатических зон в путешествиях.
«Например, если вы зимой отправляетесь в жаркую страну, то важно помнить, что поездка должна быть не короче 10-14 дней. Иначе возможно возникновение проблем со здоровьем, начиная от легких ОРЗ и заканчивая серьезными нарушениями. Людям же после 70 лет, имеющими проблемы с сердечно-сосудистой системой или бронхолегочные заболевания, перемена климата вообще противопоказана», - предупреждает Иванова.
Как облегчить симптомы метеочувствительности
Для тех, кто уже живет с диагнозом «метеочувствительность», особенно если он связан с хроническими заболеваниями, существует ряд простых рекомендаций, как минимизировать риски.
Иметь при себе лекарства
«В периоды резких изменений погоды рекомендуется регулярно принимать свои терапевтические препараты, назначенные врачом. Делать это нужно заблаговременно, не дожидаясь серьезных ухудшений здоровья, вызванных климатическими скачками», - советует Иванова.
Гипертоникам следует принимать все препараты, прописанные врачом, следить за артериальным давлением, а также держать под рукой гипотензивное средство скорой помощи, которое можно принять при резком подъеме артериального давления, добавляет Александрова.
В зависимости от вида хронических заболеваний, врач советует иметь при себе необходимые препараты. Так людям, страдающим стенокардией напряжения рекомендован по самочувствию прием препаратов нитроглицерина длительного действия.
При бронхиальной астме, помимо пописанной терапии, важно иметь при себе бронхолитики. При обострении суставного синдрома помогут нестероидные противовоспалительные препараты. При гипотонии хорошо принимать адаптогены, содержащие танины. Например, кофе, черный чай или чай мате, а также настойки лимонника, боярышника, жень-шеня, элеутерококка.
Ограничить нагрузки
Главное - в дни повышенной опасности снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, отложить трудные и нервные дела. При этом достаточно хотя бы небольшой передышки - организм приспособится к изменению погоды всего за 1-2 дня.
«Если вы проходите курс физиотерапии, то сеанс тоже лучше отложить на день другой», - советует Иванова.
Правильное питание
Не забывайте и об основах рационального питания: снижение потребления поваренной соли – не более 5 граммов в день, потребление овощей и фруктов – не менее 500 граммов в день, исключение из рациона легкоусвояемых углеводов - кондитерских изделий, сладких газированных напитков. Предпочтение нужно отдавать ненасыщенным жирам (растительные масла) и ограничивать насыщенные (животные) жиры», рекомендует эксперт.
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